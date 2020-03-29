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Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 15:58, /

Onları son kez böyle görmüşüz!

Dünyanın kasıp kavuran coronavirüs salgını sadece Birleşik Krallık'ta değil tüm dünyada meraklıları tarafından heyecanlanan beklenen bir etkinliğe de darbe vurdu.

BACKGRID UK, SPLASH NEWS

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1SALGIN, TÖRENİ İPTAL ETTİRDİ

SALGIN, TÖRENİ İPTAL ETTİRDİ

Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum gününü kutlamak için yapılan ve bu yıl 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Trooping the Colour geçidi bu yıl coronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2SARAY DUYURDU

SARAY DUYURDU

Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda bu yıl Trooping The Colour adlı geçit ve kutlamanın coronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu. 

3BAŞKA SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR

BAŞKA SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Duyuruda “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak" denildi. Törenin başka şekilde düzenlenebilmesi için seçeneklerin değerlendirildiği de belirtildi.

4RENKLİ TÖREN

RENKLİ TÖREN

Trooping The Colour geçidi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da.  Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.

5HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYORDU

HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYORDU

Bu yıl haziran ayında yapılması planlanan kutlamayı kraliyet ailesi hayranları merakla bekliyordu.

6BAZI AİLE ÜYELERİ OLMAYACAKTI

BAZI AİLE ÜYELERİ OLMAYACAKTI

Bu yıl ilk kez aileden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle trene katılmayacaktı. Ayrıca,Kraliçe'nin, adının karıştığı skandallar nedeniyle geri plana ittiği ortanca oğlu Prens Andrew da bu törende yer almayacaktı.

7DÜĞÜN YEMEĞİ DE İPTAL EDİLDİ

DÜĞÜN YEMEĞİ DE İPTAL EDİLDİ

Bu geçit, kraliyet ailesinin coronavirüs nedeniyle iptal edilen tek etkinliği değil. Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan düğün yemeği de iptal edildi. Çiftin nikahının nasıl kıyılacağı da belirsiz. Genç çiftin bu töreni de iptal etme seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor. 

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