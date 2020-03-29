Onları son kez böyle görmüşüz!

DÜĞÜN YEMEĞİ DE İPTAL EDİLDİ Bu geçit, kraliyet ailesinin coronavirüs nedeniyle iptal edilen tek etkinliği değil. Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan düğün yemeği de iptal edildi. Çiftin nikahının nasıl kıyılacağı da belirsiz. Genç çiftin bu töreni de iptal etme seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor.