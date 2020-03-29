Onları son kez böyle görmüşüz!

Dünyanın kasıp kavuran coronavirüs salgını sadece Birleşik Krallık'ta değil tüm dünyada meraklıları tarafından heyecanlanan beklenen bir etkinliğe de darbe vurdu.
BACKGRID UK, SPLASH NEWS
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SALGIN, TÖRENİ İPTAL ETTİRDİ
Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum gününü kutlamak için yapılan ve bu yıl 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Trooping the Colour geçidi bu yıl coronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
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SARAY DUYURDU
Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda bu yıl Trooping The Colour adlı geçit ve kutlamanın coronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu.
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BAŞKA SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Duyuruda “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak" denildi. Törenin başka şekilde düzenlenebilmesi için seçeneklerin değerlendirildiği de belirtildi.
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RENKLİ TÖREN
Trooping The Colour geçidi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da. Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.
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HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYORDU
Bu yıl haziran ayında yapılması planlanan kutlamayı kraliyet ailesi hayranları merakla bekliyordu.
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BAZI AİLE ÜYELERİ OLMAYACAKTI
Bu yıl ilk kez aileden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle trene katılmayacaktı. Ayrıca,Kraliçe'nin, adının karıştığı skandallar nedeniyle geri plana ittiği ortanca oğlu Prens Andrew da bu törende yer almayacaktı.
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DÜĞÜN YEMEĞİ DE İPTAL EDİLDİ
Bu geçit, kraliyet ailesinin coronavirüs nedeniyle iptal edilen tek etkinliği değil. Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan düğün yemeği de iptal edildi. Çiftin nikahının nasıl kıyılacağı da belirsiz. Genç çiftin bu töreni de iptal etme seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor.