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Onlar tarihi bir işe imza atıyor! Topraktan çıkan 'hazineyi' özenle ayıklıyorlar

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#Diyarbakır#Ergani#Çayönü Tepesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 16:08

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünya uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde yürütülen arkeolojik kazıda, mevsimlik tarım işçisi 32 kadın da çalışıyor.