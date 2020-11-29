Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması
Onlar televizyon ve sinema camiasının yıldızları... Bir gün ruh ikizlerini bulup, soluğu nikah masasında aldılar...
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Perran Kutman ile 1980’de nikah masasına oturduğu yapımcı Koral Sarıtaş önceki gün evliliklerinin 40. yılını kutladı. Çiftin iki karesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı., mesaj yağmuruna tutuldu. Perran Kutman 1979’da tanıştığı, ilk görüşte aşık olduğu eşi Koral Satış için bakın neler söylemişti…
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“Evliliğimizde kimse diğerinin önüne geçmedi. Bir gün bile birbirimize olan saygımız, sevgimiz, güvenimiz eksilmedi. Eşim için dünyayı yakarım.”
Aşk gidiyor, ama bitmiyor. Köklü bir sevgiye dönüşüyor. Aşk küçük heyecanlardır. Ama sevgi, çok köklü ve vazgeçilmezidir.
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En büyük korkum Koral’ı kaybetmek. Hayat arkadaşlığı hissi bambaşka.
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Peri masalı gibi başlayan yaşamları bazen zorlu dönemeçlerle karşı karşıya kaldı... Kimisinin evliliği kumar tutkusu yüzünden sallandı, kimisi ise eşinin mücadele ettiği amansız hastalıkta en büyük destekçisi oldu... Ama hiç biri hayat arkadaşını geçirdiği bu zor dönemlerde yalnız bırakmadı... İşte yıllara meydan okuyan ve her zorluğu aşan evliliklerin sahibi o isimler...
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EROL EVGİN
1947 yılında Moda'da doğdu Erol Evgin. Önce İstanbul Erkek Lisesini sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Bir süre üniversitenin akademik kadrosunda çalışan Evgin 1969 yılında yayınlanan single albümleri ile müzik piyasasına adım attı.
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Kendi söz ve bestelerinin de yer aldığı albümleri müzik listelerini zorladı.Başta "İşte Öyle Birşey" olmak üzere bir çok çalışması Altın Plak ödülüne layık görüldü. Erol Evgin kısa sürede şöhret basamaklarını tırmadı o artık müzik dünyasının en başarılı isimlerinden biriydi.
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"Hisseli Harikalar Kumpanyası" ile tiyatro sahnelerinde de boy göstermeye başlayan sanatçı iş yaşamındaki başarısını özel hayatına da taşıdı.
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Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.
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Erol-Emel Evgin çiftinin bu evlilikten iki çocukları oldu. Çiftin kızları Elvan mimar oldu, oğulları Murat ise babasının yolundan gitti ve adını müzik dünyasının başarılı isimleri arasına yazdırdı.
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Sanat camiasında eşine ender rastlanan bir evliliğin kahramanı olan ikili birbirlerine olan aşklarının ilk günkü heyecanla sürdüğünü söylüyor.
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Erol Evgin, "Emel bir kez daha dünyaya gelsem hiç düşünmeden tekrar evleneceğim bir kadın" diyor eşine olan sevgisini anlatırken, Emel Evgin ise ona büyük bir aşkla bağlı olan eşini "o mükemmel bir aile babası" sözleriyle anlatıyor.
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Bulgaristan göçmeni tüccar bir babanın üç kızından biri Hülya Koçyiğit. 1947 yılında Üsküdar da dünyaya geldi. Sanat hayatına 8 yaşında Ankara'da yatılı bale eğitimi alarak başladı.
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Hülya Koçyiğit, Ses dergisinin düzenlemiş olduğu sinema yetenek sınavına katıldı. Bu yarışma Koçyiğit'in hayatında tam bir dönüm noktası oldu. Sonrasında bir çok yapımcı ile anlaşan sanatçı, Metin Erksan'ın 1963 yapımı Susuz Yaz ile ilk kez kamera karşısına geçti. Film, Berlin Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Ayı'ya layık görüldü. Hülya Koçyiğit bu başarının keyfini süremeden babasının ani ölümü ile sarsıldı.
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Artık ailesi için çalışması gerektiğini düşünen Hülya Koçyiğit çalışmalarına ara vermeden devam etti. Yoğun iş temposuna daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu kardeşleriyle birlikte çıktığı tatilde dönemin ünlü futbolcularından Selim soydan ile tanıştı. Soydan o günleri "Takım kampı için Büyükada'ya gitmiştik, Hülya ile karşılaşınca kalbi hızla çarpmaya başladı. Bir daha da yavaşlamadı." sözleriyle anlatıyor...
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Selim Soydan'dan gelen "Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım" teklifi Hülya Koçyiğit'in hayatında ikinci bir dönemin başlamasına neden oldu. Çift dolu dizgin süren aşklarını kısa sürede resmileştirmeye karar verdi. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturdu. İki ünlü ismin düğünü bir çok basın kuruluşu tarafından yakından takip edildi.
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Hülya Koçyiğit bu özel günü " Nikah o kadar kalabalıktı ki, nikah memurunun karşısına bir saat geç çıktık. Sıcak yapış yapış bir günde, o kalabalığın arasında bile, gözlerimiz ellerimiz birbirini kaybetmedi. Ve o gün bir kez de tanıkların önünde söz verdik "ömür boyu" beraber olmaya..." sözleriyle anlatıyor.Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve Türk futbol tarihinin en başarılı isimlerinden olan eşi Selim Soydan'ın mutluluğu evliliklerinden bir yıl sonra kızları Gülşah'ın dünyaya gelmesiyle daha da perçinlendi.
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Gülşah'ın doğumu Hülya Koçyiğit'i film setlerinden uzaklaştırmaya yetmedi. Koçyiğit, rol aldığı filmlerle sayısız başarıya imza attı. Bir süre sonra kızı Gülşah ile kamera karşısına geçmeye başladı.
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Evliliklerine gıpta ile bakılan çift oldukça zor zamanlar geçirdi. Kızları Gülşah'ın hastalığı çift için en zor zamanlarlardan biriydi. Ancak Selim - Hülya çiftinin birbirlerine verdiği moral desteği ile bu olayı kısa sürede atlattılar.
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Selim Soydan’ın İlk gördüğü an evlenmeyi kafasına koyduğu karısına "Bir gün maddi ya da manevi olarak sana yetmediğimi anlarsam, çeker giderim" demiş Soydan... Ve öyle bir anın gelmemesi için de elinden ne geliyorsa yapmış....
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Evliliklerinde 52 yılı geride bırakan Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan çifti bir röportajlarında "Sizi bunca yıl bir arada tutan şey nedir?" sorusuna oldukça anlamlı cevaplar verdi. İlk açıklama Hülya Koçyiğit'ten geldi: " Emek... Öncelikle Selim’in beni evlenmeye razı ediş noktasına kadar gösterdiği kararlılık, dirayet müthişti... ’Ben seni daha yeterince tanımıyorum, evlenecek kadar yakın hissetmiyorum’ dediğimde ’Göreceksin bunların hepsi olacak’ demişti. Ve bunu sağladı. Sevgimize, evliliğimize, beraberliğimize, birbirimize çok emek verdik. Ve bir kez daha gördük ki insana ihanet etmeyen tek şey emeğiymiş... Sevgi bile emekle katmerlenir, güzelleşirmiş..." dedi usta sanatçı.
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Selim Soydan’ın ise yanıtı daha net ve sanki biraz daha romantik olmuş: "Bizi 40 yıl boyunca bir arada tutan şey Hülya... O kadar iyi, anlayışlı, kötüyü ve yanlışı unutup doğrusuyla yer değiştirmeye bu kadar gönüllü olmasa, inan bana yürümezdi. O bir melek... Biliyorum ki güzel karım tanrının bana bir armağanı. Biliyorum ki Hülya bu dünyaya gelmiş en iyi insanlardan biri..."
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BARIŞ MANÇO
2 Ocak 1943'te Üsküdar'da doğdu Barış Manço. İsmail Hakkı - Rikkat çiftinin ikinci çocuklarıydı. Orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Barış Manço lise yıllarında babasının ani ölümü ile sarsıldı. İlk olarak 14 yaşında sınıf arkadaşlarıyla birlikte "Galatasaray Lisesinde Kafadarlar" adlı grubu kurdu.
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1959 yılının Nisan başında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk resmi konserini veren Manço aynı yıl babası İsmail Hakkı Bey'in ani ölümüyle derinde sarsıldı. Sontrasında bir çok projede yer alan ve müzik için sayısız adım atan Barış Manço, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı.
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70'li dönemlerde fırtınalar estiren büyük sanatçı "benim her şeyim" dediği Lale Manço'yu, 1975 yılında tanır. İlginç bir tanışmaları vardır Lale ve Barış'ın. Çiftin tanışması bozuk bir telefon sayesinde olur. Ablasına misafirliğe gelen Lale, telefon bozulunca eniştesinin arkadaşı olan üst kat komşusuna telefon etmeye çıkar. Kapıyı açan Barış Manço'ya "Telefon edebilir miyim?" diye sorar Lale. Aldığı yanıt ise "Benimle evlenirsen edebilirsin" olur. "Neden olmasın" diyen Lale , içeriye girerek telefonunu eder ve parasını ödemeye kalkınca aldığı yanıt karşısında şaşkına döner. "Nasıl olsa evleneceğiz ne parası".
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Ve 1978 yılında bir nikah töreniyle resmen yaşamlarını birleştidiler. Şakayı çok seven Barış Manço düğünde Nikah Şekeri niyetine Lale Manço ile beraber doldurduğu bir plağı dağıttı. Plağın A yüzünde birbirlerini seven bir çiftin aşklarını dile getirdikten sonra kavga ettikleri bir konuşma, İkinci yüzünde ise Barış kendi deyimiyle "kendi mutluluk öykülerini anlatacakları" bir parça bulunmaktaydı.
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Barış - Lale Manço çiftinin mutlu giden evliliklerini 19 Mayıs 1981'de doğukan büyük oğulları Doğukan Hazar ve 24 Temmuz 1984'te doğan küçük oğulları Batıkan daha da anlamlı hale getirdi.
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Manço, verdiği röportajlarda eşine olan sevgisini "Lale görür gözmez aşık olduğum ve uğrunda ölecek kadar sevdiğim tek kadın" sözleriyle anlattı.
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Usta müzisyen 1 Şubat 1999'da hayatını kaybettiğinde, ardında çok sevdiği eşini ve iki oğlunu bıraktı.
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NEVRA SEREZLİ
1944 yılında Ankara'da dünyaya geldi Nevra Serezli. Bir süre Amerika'da tiyatro eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra sahnelerin aranılan isimlerinden oldu.
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Tiyatro sahnesinde tanıştığı Metin Serzli ile 7 Mart 1968 yılında nikah masasına oturan sanatçı evlilik kararını nasıl aldığını "Ben evlenme teklifi almadım, hâlâ almayı bekliyorum. Teklif edilecek bir durum yoktu. Biz kendi aramızda beraberliğimiz ciddiyete ulaştıktan sonra evlendik. Beraberliğimizden bir süre sonra “Mayıs ayında mı olsun düğün, haziranda mı?” demeye başlamıştık." sözleriyle anlattı.
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Çiftin evliliklerinden Murat ve Selim isminde iki oğulları oldu. Murat Serezli anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.
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Nevra Serezli eşine olan aşkını "Sağlam bir insan. Dürüst, insan ilişkilerine, aileye önem veren, kendi ailesine bağlı, annesinden bahsederken gözleri parlar. Ankara’dan kalkıp annesine uğrayıp onu mutlu etmeye çalışması, tiyatrodaki disiplini, belli bir ağırlığının olması, sert görünümlü olmasına rağmen yumuşacık bir kalbinin olması beni ona bağladı. Bir de kimse hakkında kötü konuşmaz, dedikodusu yoktur, kin tutmaz, yardımseverdir, ses tonu, düzgün konuşması tüm bunlar beni etkiledi. Bir erkekte, kocan olabilecek bir insanda arayıp da bulunamayacak pek çok nitelik var onda." diyerek anlattı.
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"Metin’in en iyi yönü beni çok özgür bırakması. Çünkü özgürlüğüme düşkünüm. Kendi kararlarımı kendim veririm, istediğim yere gider istediğim zaman dönerim. Otokontrol bende hep vardır ama... Hayatım boyunca kitabına uygun yaşadım. Böyle bir koca modeli de şansıma karşıma çıktı. Hakikaten belki başka biri olsa bu kadar süre evlilik yürütemeyebilirdim. En ufak bir sıkıntım olmadı. Evliliğin sıkıntıları, şartlarını yaşamadım. Geçen yıllar bana dün gibi geliyor. Ay aman, öf dedirtmedim ki hayatımda. Herkes bu kadar şanslı olamaz tabii. şimdi evlilikler zor gidiyor. 10 yılı tamamlayana neredeyse Oscar heykelciği verecekler. İki yılda adliyedeler artık çiftler. Eskiden bir yastıkta kocamak için evlenilirdi."
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Serezli Ailesi, 2013 yılında Metin Serezli'nin vefatıyla sarsıldı.
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HÜLYA DARCAN
27 Nisan 1951'de İzmir'de dünyaya geldi Hülya Darcan. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında üçüncü oldu ve bu sayede beyazperde ile tanışma fırsatı buldu.
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Başrollerini Fikret Hakan , Ekrem Bora ve Turgay Toksöz ile paylaştığı "Silahları Ellerinde Öldüler" filmi için ilk kez kamera karşısına geçti. Hülya Darcan şöhret basamaklarını hızlı adımlarla tırmandı ve kısa sürede aranılan isimlerden oldu.
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1971 yılında dönemin ünlü aktörlerinden Tanju Korel ile tanışan yıldız oyuncu üç yıllık birlikteliğin ardından Korel ile nikah masasına oturdu.
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Çiftin mutluluğu 1977 yılında Zeynep'in, 1982 yılında ise Bergüzar'ın dünyaya gelmesiyle daha da arttı.
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Sanat camiasının sabun köpüğü evliliklerine taş çıkartan bir ilişki yaşadı Darcan ve Korel çifti.
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Küçük kızları Bergüzar Korel anne ve babasının izinden yürüyerek oyuncu olmayı seçti.
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Türk sinemasının mihenk taşlarından olan Tanju Korel, 2005 yılında uzun süre mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Hülya Darcan "Hayatımın anlamı" dediği eşinin ölümünden sonra hiç kimseyle birlikte olmadı. Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın aşkı unutulmaz ilişkiler arasında yerini aldı.
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TÜRKAN ŞORAY
Türkan Şoray 1945'te İstanbul'da doğdu. 1960 yılında henüz Fatih Kiz Lisesi orta bölümünde okurken, "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle sinemaya gecti.
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Sayısız filmde rol alan oyuncu Yeşilçam'da 'Sultan' lakabı ile tanındı.
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'Seni Kalbime Gömdüm' ve 'Mine' adlı filmlerde kamera önüne birlikte geçtiği Cihan Ünal ile aşk yaşamaya başladı.
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Sinemanın iki usta ismi 1983 yılında nikah masasına oturdu.
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Çiftin Yağmur ismini verdikleri bir kızları oldu.
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Başlarda sorunsuz gibi görünen evlilik nazara geldi ve Cihan Ünal - Türkan Şoray çifti 1987 yılında yollarını ayırdı.
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Milyonların hayranlık duyduğu Türkan Şoray'ı nikah masasına oturmaya ikna eden tek isim Cihan Ünal oldu. Türkan Şoray boşanmanın ardından bir daha kimseyle evlenmedi.
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Şoray, Cİhan Ünal'a olan aşkını; "Cihan, yaşamam gereken çok güçlü bir aşktı. Böyle bir aşk, evlilik ve Yağmur için Cihan'a hayatımda minnet borçluyum" sözleriyle anlattı.
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Şoray ayrılıktan yıllar sonra Amica dergisine verdiği bir röportajda ise hissettiği duyguları "Hala içimde yaşattığım bir aşk var ama kalbimin gerilerinde tutmaya çalışıyorum onu. Aşk hissetmediğim zaman o heyecana ihtiyaç duyuyorum. Her kadında olan bu durum bende fazlasıyla var. Kimbilir, belki de bu yüzden birçok aşkı kendi kendime yaşıyorum..." diyerek anlattı.
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ARZUM ONAN
Arzum Onan, 1973 yılında memur bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Onan, 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. 1993 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan güzel manken böylelikle şöhret kapısını da aralamış oldu.
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Arzum Onan, aynı yıl Temmuz ayında gerçekleşen Miss Europe yapışmasında da Avrupa Güzeli seçildi. Güzelliği bir kez daha tescillenen Arzum Onan'ın şöhreti böylelikle hızlı bir yükselişe geçti.
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Onan, 1994 yılında Türkiye'nin en başarılı jönlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşamaya başladı. Onan ve Aslantuğ arasındaki 12 yaş fark ilişkinin gidişatını hiç ama hiç etkilenmedi. Arzum Onan bu konudaki sorulara "Aramızdaki Yaş farkının Bir dezavantajını yaşamıyorum. Avantajı şu: Ben yaşıtım biriyle anlaşamazdım. Çünkü yaşıtlarıma göre olgun görüyorum kendimi. Kadın her zaman erkekten daha çabuk olgunlaşıyor." diyerek cevap verdi. Ve ikili çok geçmeden nikah masasına oturdu.
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Arzum Onan, evliliklerinin beşinci yılında hamile olduğunu açıkladı.Mehmet Aslantuğ, eşini hamilelik süresince bir an olsun yalnız bırakmadı. Onan, zorlu günleri "6,5 aylıkken, erken doğum tehdidiyle hastaneye yattım ve doğumumun gerçekleşmesini, ancak serumla birlikte alınan bir ilaçla ve hastane ortamında engelleyebileceğimizi öğrendik. Zor bir bekleyişti. Nihayetinde 8 aylık dünyaya geldi Can. Yaklaşık 14 saat kuvözde kaldı. Kendime geldiğimde, Mehmet’le birlikte yanına gittik. Elinde serum takılıydı. O kadar küçüktü ki... Sonsuz ve tarifsiz bir mutlulukla Mehmet’le birbirimize sarılıp, dakikalarca ağladık." sözleriyle anlattı.
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Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan çifti çocuklarının dünyaya gelmesiyle tam bir aile oldu. Çiftin aşkı "Evlilik aşkı öldürür" düşüncesine inatla yıllar geçtikçe daha da kuvvetlendi. Bİr gün Arzum Onan rutin kontrolleri için gittiği hastanede tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Onan ve Aslantuğ ikinci kez zorlu günlerle karşı karşıya kaldı.
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Arzum Onan hastalık sürecini ve sonrasını "Rutin kontrollerden birinde hasta olduğumu öğrendik. Daha önce annem yaşadığı için nispeten bilinçliydik. Ayrıca doktorlarımız çok rahatlatıcıydı. O dönemi olabildiğince sakin geçirdik. Ameliyattan bir süre sonra görmüş olduğum tedavi süresince ve sonrasında Can’dan ayrı olmam gerekiyordu. Yaklaşık bir ay gibi görüşmedik. Can da bu durumdan etkilendi ve sonrasında kısa bir dönem konuşma bozukluğu yaşadı. Bu süre içinde en büyük destekçim Mehmet'ti. Hálá da öyle. Her gün yattığım hastanenin önünden geçerken arayıp, beni ne kadar çok sevdiğini söylerdi. O dönemde, ona bir kere daha aşık oldum." sözleriyle anlattı.
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Ünlü çift hakkında bir çok kez ayrılık dedikoduları çıktı. Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'a ihanet ettiği uzun süre konuşuldu. Aslantuğ bu asılsız iddialara "Arzum, onunla tanışmadan hemen önce vefat etmiş, onun mürüvvetini görememiş, torununu sevememiş bir babanın biricik kızıdır ve hep hissederim ki, onun bana emanetidir. Hal böyle olunca değil Arzum'a ihanet etmek ona sesimi yükseltmem bile söz konusu değildir" diyerek yanıt verdi.
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Birlikte bir çok kez kamera karşısına geçen çift, birbirlerine verdikleri destek, yıllara meydan okuyan aşkları ve düzeyli evlilikleri ile göz dolduruyor.
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Sanat aleminde eşine ender rastlanan bir birlikteliğin kahramanı olan ikili 24 yıldır evli.