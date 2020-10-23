Onlar da geri kalmadı

Ünlülerin bebekleri de her zaman büyük ilgi çekiyor. Önce cinsiyetleri sonra da isimleri. Bazı ünlüler klasik isimleri tercih etse de birçoğu özellikle de son dönemde yaygın olmayan isimler seçiyor. Hatta bazı isimleri, ilk kez onların çocuklarında duyuyor birçok insan. İşte bazı yerli ve yabancı ünlülerin çocukları için seçtiği o ilginç isimler.