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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 10:34 | 

Onlar da geri kalmadı

Anne ve baba olmak, bunu arzulayan herkes için hayatın önemli bir dönüm noktası.

Hürriyet Arşiv, Instagram, Backgrid USA

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Ünlülerin bebekleri de her zaman büyük ilgi çekiyor. Önce cinsiyetleri sonra da isimleri. Bazı ünlüler klasik isimleri tercih etse de birçoğu özellikle de son dönemde yaygın olmayan isimler seçiyor. Hatta bazı isimleri, ilk kez onların çocuklarında duyuyor birçok insan. İşte bazı yerli ve yabancı ünlülerin çocukları için seçtiği o ilginç isimler.

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Ünlüler arasında bebeğine ilginç isim verme akımının son örneklerinden birini Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti sergiledi. Çiftin kızının adı Lalin.

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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina.

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Müge Boz ve Caner Erdeniz'in kızının adı Vina.

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Tarkan ve eşi, kızlarına Liya adını koydu.

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Pamir Kıramer ile evli olan Saadet ışıl Aksoy, kızına Marisa Gülcan adını verdi.

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Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk'ün ikiz kızları için seçtiği isimler Ceylin ve Mila.

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Berkay ile Özlem Ada Şahin'in büyük kızlarının adı Arya. Çİft küçük kızlarına ise Zeynep Mira adını verdi.

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Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikiz kızlarının adları Toprak ve Maya.

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Beyonce'nin ikizlerinden kız olanın adı Rumi erkek olan ise Sir. Özellikle Rumi'nin adı basında uzun süre konuşuldu. "Rumi", Japonya'da kız çocuklarına çok sık verilen bir kız ismi. Bununla birlikte, bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü çiftin çocuklarından birine, filozof ve şair Mevlana Celaleddin Rumi'nin ismini verdiği yorumunu yaptı.

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Jay Z ile evli olan Beyonce'nin büyük kızının adı ise Blue Ivy. Yani Türkçe söylersek 'mavi sarmaşık'.

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Mariah Carey de Nick Cannon ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerine Moroccan Scott ile Monroe.

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Gelelim Elon Musk'a. En küçük oğluna X Æ A-Xii ismini vermesi olay oldu. Bu isim hala birçok kişiye görke Musk'ın bebeğin adını açıklamamak için yaptığı bir şaka. Musk'ın diğer çocuklarının isimleri ise Nevada, Kai, Xavier, Saxon, Damian ve Griffin.

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Gwyneth Paltrow, Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı için Apple (Elma) adını seçti.

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Prens Harry ile Meghan Markle bebeklerine seçtikleri isimle herkesi şaşırttı. Herkes Arthur, Philip gibi klasik bir isim beklerken onlar Archie'ye tercih etti.

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Joaquin Phoenix ile Rooney Mara ilk bebeklerine River (Nehir) adını verdi. Bunun Phoenix ile duygusal bir bağlantısı var. Ünlü oyuncu kendisi gibi oyuncu olan ve 23 yaşında hayata veda eden kardeşi River Phoenix'in anısına oğluna bu ismi verdi.

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Taht Oyunları'nın yıldızı Sophie Turner ile eşi Joe Jonas, ilk bebeklerine Willa adını verdi.

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Blake Lively ile Ryan Reynolds kısa bir süre önce üçüncü kızlarına kavuştu. Onun adını Betty koydu. Bu minik bebeğin yanı sıra Inez ve James adında iki kızları daha var. Aslında onlarla ilgili merak konusu olan durum ilk kızlarına neden genellikle erkeklere verilen James adını verdikleri oldu. Reynolds'ın, kızının doğumundan kısa bir süre önce olan babası James'e ithafen bu ismi koyduğu haberleri basına yansıdı.

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