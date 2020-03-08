Onlar arkadaşça kalpler! Miray Daner ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?
Miray Daner, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Daner, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.
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Daner, “Arkadaşlarım ile alışverişe çıktım, hava çok güzel” dedi. Yakın zamanda bir diziye başlayacağını belirten Daner, “Kısmet olursa yakın zamanda bir dizim başlayacak, ancak cast aşamasını söyleyemem” dedi.Boran Kuzum ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, “Öyle bir şey yok, biz çok iyi arkadaşız” dedi.
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İLAN-I AŞK MI?
Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı, 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlanmıştı.
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Miray Daner, "Sosyal medyada birbirinize sürekli kalp emolojileri atıyorsunuz, bu ne anlama geliyor?" sorusuna ise "Onlar da arkadaşça kalpler, biz hep birbirimize kalp atıyoruz, başka anlam çıkarmamak gerek" yanıtını verdi.