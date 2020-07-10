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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 11:42,

Tom'u görünce korktum: Sosyal medyada sessiz ortaklık

Hollywood'un en çok konuşulan evliliklerinden biri çoktan bitti ama üzerindeki gizem perdesi hala aralanmadı.

Fotoğraflar: Mega, Splash News

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1SUSKUNLUĞUNU BOZMADI
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SUSKUNLUĞUNU BOZMADI

2006 yılında evlenen Tom Cruise ile Katie Holmes, 2012'de boşandı. Bu boşanmanın perde arkası hakkında birçok söylenti ve iddia gündeme gelse de ne Cruise ne de Holmes, tek kelime bile etti bu konuda. Özellikle de Katie Holmes, eski eşi hakkında hiçbir şekilde konuşmadı. Hatta Cruise'un, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Suri'yi yıllardır görmediği iddiaları hakkında da suskun kaldı.

2SESSİZ ANLAŞMA
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SESSİZ ANLAŞMA

Ama kısa bir süre önce Katie Holmes ile Tom Cruise'un Mission Impossible 2 (Görevimiz Tehlike 2) filmindeki rol arkadaşı Thandie Newton arasında sosyal medya üzerinden kelimenin tam anlamıyla "sessiz bir anlaşma" imzalandı.

3ONU KARŞIMDA GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM
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ONU KARŞIMDA GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM

58 yaşındaki Cruise'un, serinin ikinci halkasında birlikte kamera karşısına geçtiği Thandie Newton, Vulture dergisine bir röportaj verdi. Newton, sette Tom Cruise'u karşısında gördüğünde "çok korktuğunu" söyledi. 

4ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI VARDI
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ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI VARDI

47 yaşındaki Thandie Newton dergiye verdiği röportajda, Cruise ile birlikte çalışırken kendini "korkmuş ve güvensiz" hissettiğini belirtti. Newton "Tom'dan çok korktum. Çok baskın karakterli biriydi. Kibar olmak için çok çaba sarf ediyordu. Ama üzerinde büyük bir baskı vardı" diye konuştu.

5BENİM SAHNEMİ OYNADI
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BENİM SAHNEMİ OYNADI

Newton, İspanya'da yapılan çekimlerin bir sahnesinde Cruise'un, kendisinin sergilediği performanstan hayal kırıklığına uğradığını anlatıp sözlerini şöyle sürdürdü: " Sahne çekiliyordu ve Tom benim yaptıklarımdan mutlu değildi. Hayal kırıklığına uğramıştı." Thandie Newton daha sonra Cruise'un kendi sahnesini de canlandırıp ona oyunculuk dersi verdiğini anlattı.  

6KÖTÜ BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUM
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KÖTÜ BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUM

Newton, Tom Cruise'un çekimler sırasında her şeyi kendisinin üstlenmeye çalıştığını belirterek "Bunlar benim kendimi güvensiz hissetmeme neden oldu" diye konuştu.  Thandie Newton, Cruise'un kötü bir insan olduğunu söylemek istemediğini  ama çalışırken kendini çok büyük baskı altına soktuğunu anlatmak istediğini belirtti.

7TAKİBE ALDI
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TAKİBE ALDI

İşte bu röportajın yayınlanmasından sonra ilginç bir gelişme oldu. Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes, Instagram üzerinden Thandie Newton'ı takip etmeye başladı.

8 SENİ ANLIYORUM MESAJI
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'SENİ ANLIYORUM' MESAJI

Bu gelişme de Tom Cruise'un baskın kişiliğinden etkilenen iki kadının "sessiz ortaklığı" olarak yorumlandı. Bazıları da Holmes'un bu davranışıyla Newton'a "seni anlıyorum" demeye çalıştığı ileri sürüldü.

9SCIENTOLOGY DÜĞÜNÜ
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SCIENTOLOGY DÜĞÜNÜ

Katie Holmes ve Tom Cruise, 2006 yılında İtalya'da hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğünü de kızlarının dünyaya gelişi de Curise'un önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının kurallarına uygun olarak yapıldı.

10SESSİZ DOĞUM
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SESSİZ DOĞUM

 Hatta Holmes'un kızı Suri'yi yine bu tarikatın kurallarına göre hiçbir ilaç kullanmadan ve sessiz bir şekilde normal doğumla dünyaya getirdiği de ileri sürülüyordu.

11HİÇ KONUŞMADILAR
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HİÇ KONUŞMADILAR

Cruise ile Holmes, 2012 yılında boşandı. Boşanmanın ardından ikisi de geçmiş evlilikleri hakkında hiçbir yorum yapmadı, kimseye röportaj vermedi. Holmes, kızı Suri'nin velayetini aldı. İleri sürülenlere göre de Scientology tarikatından çıktı. Fakat onların isteği üzerine evliliği ve boşanması hakkında suskunluğuun korumak zorunda olduğu iddiaları ortaya atıldı.

12KIZINI ARAMIYOR İDDİASI
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KIZINI ARAMIYOR İDDİASI

Tom Cruise'un ise boşandıktan sonra şu anda 14 yaşına gelen kızı Suri'yi hiç görmediği, arayıp sormadığı ileri sürülüyor.

13KIDMAN İLE EVLİLİK
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KIDMAN İLE EVLİLİK

İlk evliliğini Mimi Rogers ile yapan Tom Cruise, 1990 ile 2001 arasında Nicole Kidman ile evliydi.

14İKİ ÇOCUK EVLAT EDİNDİLER
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İKİ ÇOCUK EVLAT EDİNDİLER

Bu süreçte iki çocuk evlat edindi çift. Fakat Kidman'ın boşanmadan sonra bu iki çocukla çok sık görüşmediği buna da Cruise'un onları Scientology'e uygun büyütmek isteğinin neden olduğu ileri sürüldü.

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