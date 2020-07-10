Tom'u görünce korktum: Sosyal medyada sessiz ortaklık

SUSKUNLUĞUNU BOZMADI 2006 yılında evlenen Tom Cruise ile Katie Holmes, 2012'de boşandı. Bu boşanmanın perde arkası hakkında birçok söylenti ve iddia gündeme gelse de ne Cruise ne de Holmes, tek kelime bile etti bu konuda. Özellikle de Katie Holmes, eski eşi hakkında hiçbir şekilde konuşmadı. Hatta Cruise'un, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Suri'yi yıllardır görmediği iddiaları hakkında da suskun kaldı.