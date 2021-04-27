Önceden alınmış uçak biletleri iptal edildi mi? THY ve Pegasus’tan açıklama

PEGASUS’TAN AÇIKLAMA Pegasus önceden alınan biletlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi yaptı: 29 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan yeni kapanma sürecinde bileti olan misafirlerimizin seyahatine ilişkin uygulama detayları henüz kesinlik kazanmamıştır. Güncel duyurularımız için sosyal medya kanallarımızı ve http://flypgs.com web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Konuyla ilgili resmi otoritelerin duyurularını takiben detayları sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden duyuracağız. Konuyla ilgili çağrı merkezimizde de ilgili genelge yayınlanana kadar farklı bir bilgi bulunmamaktadır.Konuyla ilgili resmi otoritelerin açıklamalarını takiben sosyal medya kanallarımızda ve http://flypgs.com adresimizde gerekli duyuruları yapacağız. Güncellemeler için takipte kalmanızı rica ederiz. İyi günler dileriz.