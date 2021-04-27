Önceden alınmış uçak biletleri iptal edildi mi? THY ve Pegasus’tan açıklama
Tam kapanma sürecine geçilmesiyle birlikte önceden alınmış uçak biletlerinin durumu merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararı alınan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında genelgede yer alan istisnalar dışında seyahat yasağı uygulanacak. Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecek. Peki, önceden alınmış uçak biletleri iptal edildi mi? İşte THY ve Pegasus’tan yapılan açıklamalar...
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1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tam kapanma kararı aldıklarını duyurdu. 17 günlük seyahat ve sokağa çıkma yasağı kararı ardından uçuşların durumu merak konusu oldu. Birçok vatandaş seyahatlerinin iptal olup olmadığını araştırırken THY ve Pegasus'tan açıklama geldi.
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THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY) önceden alınan biletlere yönelik olarak "Yolcularımızın dikkatine:29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.
İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla, Türk Hava Yolları" ifadelerini kullandı.
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PEGASUS’TAN AÇIKLAMA
Pegasus önceden alınan biletlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi yaptı: 29 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan yeni kapanma sürecinde bileti olan misafirlerimizin seyahatine ilişkin uygulama detayları henüz kesinlik kazanmamıştır. Güncel duyurularımız için sosyal medya kanallarımızı ve http://flypgs.com web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Konuyla ilgili resmi otoritelerin duyurularını takiben detayları sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden duyuracağız. Konuyla ilgili çağrı merkezimizde de ilgili genelge yayınlanana kadar farklı bir bilgi bulunmamaktadır.Konuyla ilgili resmi otoritelerin açıklamalarını takiben sosyal medya kanallarımızda ve http://flypgs.com adresimizde gerekli duyuruları yapacağız. Güncellemeler için takipte kalmanızı rica ederiz. İyi günler dileriz.