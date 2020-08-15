Önce Şükran'ı şimdi de Mihran Ela'yı koluna kazıttı...

Bu sezon yeniden Fenerbahçe forması giyecek olan Caner Erkin, Ocak 2018'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya-Roma'da nikah masasına oturmuştu.Ama daha mutluluğa imza atmadan önce Şükran Ovalı'nın bir fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı.
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Sarı-lacivertli futbolcu şimdi de Ağustos 2018'de dünyaya gelen kızı Mihran Ela'yı vücudunun ayrılmaz bir parçası yaptı.
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`HAVALARA UÇUYOR'
Şükran Ovalı, "Mihran Ela babasına aşık. Caner'i görünce sevinçten havalara uçuyor. Aralarındaki ilişki muhteşem" diye konuştu.
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Oyuncu evliliği için de "Eşim ile yaşadığımız her an çok kıymetli. Daha güzeli; ikimiz de bunun farkındayız, çok şükür. Olaylara aynı açıdan bakabilmek ve karşılıklı adil olabilmek evliliğin şartlarından" diye konuştu.