Önce Şükran'ı şimdi de Mihran Ela'yı koluna kazıttı...

Oyuncu evliliği için de "Eşim ile yaşadığımız her an çok kıymetli. Daha güzeli; ikimiz de bunun farkındayız, çok şükür. Olaylara aynı açıdan bakabilmek ve karşılıklı adil olabilmek evliliğin şartlarından" diye konuştu.