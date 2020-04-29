Önce sesine aşık olmuştum: Bana boş boş laflar söyle!
Onlar Türk sinema ve tiyatrosunun birbirine en çok yakışan ve mutlu çiftlerinden biriydi. 1968 yılında evlendiler ve 2013'te "ölüm onları ayırıncaya kadar" hep bir yastığa baş koydular.
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1
KALBİNDEKİ BÜYÜK AŞK
Birinin adı geçtiğinde hep diğerinin de adı akıllara gelirdi, aslına bakılırsa bu durum hala da değişmedi. Nevra ve Metin Serezli, hayat arkadaşlıklarını tiyatro sahnesinde de kamera karşısında sürdürdüler. Metin Serezli'nin 2013'teki ölümünün ardından Nevra Serezli onun aşkını hala kalbinde yaşatıyor. Tıpkı tiyatro ve sinemaya olan aşkı gibi.
2
UNUTULMAZ HATIRALAR
Türk tiyatro ve sinemasının efsane oyuncularından biri olan 75 yaşındaki Nevra Serezli, aynı zamanda çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Onun Instagram hesabı sadece kendi kişisel tarihinin değil Türkiye'de sinema ve özellikle tiyatro tarihinin de unutulmaz sayfalarını açıyor takipçilerine. İşte Nevra Serezli'nin sosyal medya hesabından yansıyan paylaşımlarla tiyatro aşkının ve elbette eşi Metin Serezli'yi duyduğu büyük aşkın hatıraları.
3
KONUŞ BENİMLE
Nevra ve Metin Serezli'nin birbirlerine duydukları aşk çok büyüktü. Nevra Serezli katıldığı bir TV programında eşinin önce sesine aşık olduğunu söylemişti. Hatta Metin Serezli'den kendisine "boş boş laflar" söylemesini, durmadan konuşmasını istediğini de anlatmıştı.
4
1968'DE EVLENDİLER
Nevra Serezli bu fotoğrafı "En Mutmu Günüm" notuyla paylaştı.
5
ŞEYTANIN OYUNU
Serezli çifti 1969'da Şeytanın Oyunu adlı eserde.
6
EFSANE KADRO
Serezli yine aynı oyunda Salih Güney ve Turgut Boralı ile.
7
OLUR BÖYLE VAKALAR
Olur Böyle Vakalar adlı oyunca Füsun ve Altan Erbulak ile.
8
ÇEVRE TİYATROSU YILLARI
Serezli çiti Kim Kime Dum Duma adlı oyunla Çevre Tiyatrosu sahnesinde.
9
FÜSUN ERBULAK İLE
Serezli ve Füsun Erbulak'ın birlikte oynadığı oyundan bir an.