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Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 14:26,

Önce sesine aşık olmuştum: Bana boş boş laflar söyle!

Onlar Türk sinema ve tiyatrosunun birbirine en çok yakışan ve mutlu çiftlerinden biriydi. 1968 yılında evlendiler ve 2013'te "ölüm onları ayırıncaya kadar" hep bir yastığa baş koydular.

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1KALBİNDEKİ BÜYÜK AŞK

KALBİNDEKİ BÜYÜK AŞK

Birinin adı geçtiğinde hep diğerinin de adı akıllara gelirdi, aslına bakılırsa bu durum hala da değişmedi. Nevra ve Metin Serezli, hayat arkadaşlıklarını tiyatro sahnesinde de kamera karşısında sürdürdüler. Metin Serezli'nin 2013'teki ölümünün ardından Nevra Serezli onun aşkını hala kalbinde yaşatıyor. Tıpkı tiyatro ve sinemaya olan aşkı gibi.

2UNUTULMAZ HATIRALAR

UNUTULMAZ HATIRALAR

Türk tiyatro ve sinemasının efsane oyuncularından biri olan 75 yaşındaki Nevra Serezli, aynı zamanda çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Onun Instagram hesabı sadece kendi kişisel tarihinin değil Türkiye'de sinema ve özellikle tiyatro tarihinin de unutulmaz sayfalarını açıyor takipçilerine. İşte Nevra Serezli'nin sosyal medya hesabından yansıyan paylaşımlarla tiyatro aşkının ve elbette eşi Metin Serezli'yi duyduğu büyük aşkın hatıraları.

3KONUŞ BENİMLE

KONUŞ BENİMLE

Nevra ve Metin Serezli'nin birbirlerine duydukları aşk çok büyüktü. Nevra Serezli katıldığı bir TV programında eşinin önce sesine aşık olduğunu söylemişti. Hatta Metin Serezli'den kendisine "boş boş laflar" söylemesini, durmadan konuşmasını istediğini de anlatmıştı.

41968DE EVLENDİLER

1968'DE EVLENDİLER

Nevra Serezli bu fotoğrafı "En Mutmu Günüm" notuyla paylaştı.

5ŞEYTANIN OYUNU

ŞEYTANIN OYUNU

Serezli çifti 1969'da Şeytanın Oyunu adlı eserde.

6EFSANE KADRO

EFSANE KADRO

Serezli yine aynı oyunda Salih Güney ve Turgut Boralı ile.

7OLUR BÖYLE VAKALAR

OLUR BÖYLE VAKALAR

Olur Böyle Vakalar adlı oyunca Füsun ve Altan Erbulak ile.

8ÇEVRE TİYATROSU YILLARI

ÇEVRE TİYATROSU YILLARI

Serezli çiti Kim Kime Dum Duma adlı oyunla Çevre Tiyatrosu sahnesinde.

9FÜSUN ERBULAK İLE

FÜSUN ERBULAK İLE

Serezli ve Füsun Erbulak'ın birlikte oynadığı oyundan bir an.

10USTALAR GEÇİDİ

USTALAR GEÇİDİ

Serezli, Adile Naşit ve Ayşen Gruda ile birlikte.

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