Önce sesine aşık olmuştum: Bana boş boş laflar söyle!

UNUTULMAZ HATIRALAR Türk tiyatro ve sinemasının efsane oyuncularından biri olan 75 yaşındaki Nevra Serezli, aynı zamanda çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Onun Instagram hesabı sadece kendi kişisel tarihinin değil Türkiye'de sinema ve özellikle tiyatro tarihinin de unutulmaz sayfalarını açıyor takipçilerine. İşte Nevra Serezli'nin sosyal medya hesabından yansıyan paylaşımlarla tiyatro aşkının ve elbette eşi Metin Serezli'yi duyduğu büyük aşkın hatıraları.