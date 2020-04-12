Önce Benek, sonra kolluk şimdi de.... Hadise, Kaan Yıldırım'ın evinde!
Şarkıcı Hadise ve aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Kaan Yıldırım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dün akşam Survivor birleşme partisine bağlanan Hadise'nin ekrana yansıyan görüntüsündeki ayrıntı dikkat çekti.
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ÖNCE BENEK ELE VERDİ
Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti.Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.
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BU KEZ KOLTUK...
Daha sonra benzer bir paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan oyuncunun pozundaki gri koltuk dikkat çekti.Çünkü daha önce aynı koltukta Hadise de paylaşım yapmıştı.Bu karelerin ardından ikilinin karantina günlerinde birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hatta sonrasında Hadise'nin corona virüs endişesi taşıdığı, bu nedenle Yıldırım'ın sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız olduğu ve ikilinin evlerini ayırdığı söylendi.
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BİRLEŞME PARTİSİNDE...
Tüm bu gelişmelere rağmen sessizliğini koruyan ikiliden Hadise bir kez daha yakayı ele verdi. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek ünlü isimlerden biri olan olan Hadise, Dominik'e evden bağlandı. Hadise'nin arkasındaki duvar aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.
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AYNI EVDE KARANTİNAYA DEVAM
Hadise'nin bağlantı yaptığı sırada arkasında görülen duvarın, Kaan Yıldırım'ın evinin duvarıyla benzerlik göstermesi gözlerden kaçmadı.Ünlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.