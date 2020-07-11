Ona defalarca mesaj yazdım hiç yanıt vermedi

Avrupa ülkelerinde de adını duyuran Can Yaman, İtalyan oyuncu Francesca Cipriani'nin iddiasına göre onu üzdü. 36 yaşındaki Cipriani, Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını anlattı. Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi.Cipriani İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu diyerek anlatmaya başladı.Cipriani sözlerini şöyle sürdürdü: Bana kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı. Francesca Cipriani Ona mesaj yazmaya çalıştım, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın diyerek sözlerini tamamladı.