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On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango Online ekranı) | 24 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu; 1,7 milyon TL ikramiye devretti!

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#On Numara Sonuçları#24 Nisan On Numara Çekiliş Sonuçları#On Numara Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 20:55

On Numara çekiliş sonuçları bugünkü canlı çekilişin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen 24 Nisan On Numara çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Toplam 6 kategoride çekilen On Numara'da şanslı numaralar canlı yayında belirlenirken, 10 bilen çıkmayınca tam 1.756.104,50 TL'lik büyük ikramiye devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarıyla ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 24 Nisan 2023 On Numara sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/3On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango Online ekranı) | 24 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu; 1,7 milyon TL ikramiye devretti

24 Nisan On Numara sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara'da bu akşam yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Şans oyunu tutkunlarının beklediği bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Canlı çekilişte 9 bilen 24 kişi ise 8.211,90 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/324 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

24 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

24 Nisan günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 10 bilen çıkmayınca devretti. On Numara'da bir sonraki çekiliş cuma günü gerçekleşecek.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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