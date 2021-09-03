On Numara sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! İşte 3 Eylül On Numara çekiliş sonuçları...
On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın son On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından 3 Eylül Cuma akşamı gerçekleşti. En çok rağbet gören şans oyunlarından On Numara çekilişinde 226.582,85 TL 1 kişiye çıktı. Merakla beklenen On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan online olarak sorgulanacak. İşte, 3 Eylül On Numara canlı çekiliş sonuçları ve On Numara ikramiye sonuç ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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3 Eylül On Numara sonuç ekranı erişime açıldı. Noter huzurunda düzenlenen On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar ve kazandıran numaralar Millipiyangoonline.com adresinden kamuoyuna duyuruldu. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
Haftanın iki günü düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açılıyor. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.