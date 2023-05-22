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On Numara sonuçları sorgulama ekranı (millipiyangoonline.com) | 22 Mayıs 2023 On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da açıklandı; ikramiye 1 kişiye çıktı!

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#On Numara Sonuçları#On Numara Sorgulama#On Numara Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 21:04

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından heyecanla beklenen 22 Mayıs tarihli On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Toplam 6 kategoride çekilen On Numara'da şanslı numaralar canlı yayında belirlenirken, şans oyunu tutkunları sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen bu akşamki On Numara sonuçlarına göre 10 bilen 1 talihli tam 293.862,55 TL'nin sahibi oldu. On Numara sorgulama ve ikramiye kazançları Milli Piyango Online ekranından gerçekleşecek. Peki, On Numara'da çıkan rakamlar hangileri? İşte, 22 Mayıs On Numara sonuçları ve online On Numara sorgulama ekranı 2023...

1/3On Numara sonuçları sorgulama ekranı (millipiyangoonline.com) | 22 Mayıs 2023 On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda açıklandı; ikramiye 1 kişiye çıktı

22 Mayıs 2023 On Numara sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar canlı çekilişin ardından erişime açıldı. Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara'da pazartesi akşamı yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. 22 Mayıs tarihli On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Çekilişte büyük ikramiye 10 bilen 1 kişiye çıktı. Çekilişte 9 bilenler ve 8 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/322 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

22 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

22 Mayıs 2023 Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 10 bilen 1 talihliye çıktı. On Numara'da bir sonraki çekiliş cuma günü gerçekleşecek.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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