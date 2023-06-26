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ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online (İkramiye ve bilet) | 26 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı; 286 bin TL 1 kişiye çıktı!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 20:32

On Numara çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar, canlı çekilişin ardından açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği 26 Haziran 2023 tarihli On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle çekilen bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 1 talihli 286.150,60 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen On Numara sonucu sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 26 Haziran 2023 On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online (İkramiye ve bilet) | 26 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı; 286 bin TL 1 kişiye çıktı

26 Haziran 2023 On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Pazartesi akşamı gerçekleşen canlı On Numara çekilişinde, büyük ikramiye 1 talihliye çıktı. Öte yandan 9 bilen 38 kişi de 3.993,35 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/326 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

26 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

26 Haziran Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 10 bilen 1 talihli 286.150,60 TL'nin sahibi oldu.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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