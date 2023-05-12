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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Milli Piyango) | 12 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ile 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu! İşte kazandıran numaralar

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#On Numara#Sisal Şans#On Numara Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 20:54

On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Heyecanla beklenen 12 Mayıs On Numara canlı çekilişi, Milli Piyango Online Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle gerçekleşen haftanın son On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de takip edildi. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre 10 bilen 3 kişi 119.346,65 TL kazandı. Canlı çekilişte 9 bilen 24 kişi ise 7.889,70 TL'nin sahibi oldu. On Numara sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinden, bilet numarası girilerek On Numara kupon kazançları öğrenilecek. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 12 Mayıs Cuma On Numara sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/3ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Milli Piyango) | 12 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ile 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu İşte kazandıran numaralar

12 Mayıs tarihli, On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Canlı çekilişte büyük ikramiyeyi 3 kişi kazandı. Bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2/312 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

12 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

12 Mayıs Cuma günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 10 bilen 3 kişiye çıktı. On Numara'da bir sonraki çekiliş pazartesi günü gerçekleşecek.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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