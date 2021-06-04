On Numara sonuçları sorgulama ekranı: 4 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da!
On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Son çekilişinde 211.169 TL devreden On Numara çekilişi ile büyük ikramiye bu akşam sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen On Numara canlı çekilişinin hemen ardından 4 Haziran On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. On Numara kuponu hazırlayan şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi On Numara çekiliş sonuçlarında. İşte, 4 Haziran On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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4 Haziran On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'da gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi sonrası On Numara sonuç bilgileri ile kupon sorgulamaları yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak izlenen On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı. On Numara çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar online olarak sorgulanabilecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.