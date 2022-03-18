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On Numara sonuçları sorgulama ekranı 2022 Milli Piyango Online! 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Heyecanla beklenen On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Zengin olmayı bekleyenlerin her hafta pazartesi ve cuma günleri oynadığı On Numara çekilişinde cuma akşamı büyük ikramiye sahibini aradı. Milli Piyango Online'ın millipiyangoonline.com adresinden noter huzurunda gerçekleşen On Numara sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca 478.923,05 TL devretti. On Numara sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı online olarak öğrenilecek. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, 18 Mart Cuma On Numara sonuçları ve On Numara sorgulama ekranı.

1/3On Numara sonuçları sorgulama ekranı 2022 Milli Piyango Online 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

18 Mart On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara sonuçları çekilişin ardından açıklandı. On Numara canlı çekilişi noter huzurunda saat 20:00’da gerçekleştirildi. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 478.923,05 TL devretti. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online