On Numara sonuçları sorgulama ekranı 2022 Milli Piyango Online! 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

18 Mart On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara sonuçları çekilişin ardından açıklandı. On Numara canlı çekilişi noter huzurunda saat 20:00’da gerçekleştirildi. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek.



ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



