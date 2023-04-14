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On Numara sonuçları sorgulama ekranı 14 Nisan 2023 | Haftanın son On Numara canlı çekiliş sonuçları ile 688 bin TL devretti! İşte kazandıran şanslı numaralar

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#On Numara Sorgulama#On Numara Çekiliş Sonuçları#14 Nisan On Numara Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 21:55

On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Heyecanla beklenen haftanın son On Numara canlı çekilişi, Milli Piyango Online Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle gerçekleşen 14 Nisan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de takip edildi. Çekilişin hemen ardından yayınlanan bu akşamki On Numara sonuçları ile 10 bilen çıkmadı ve tam 688.621,70 TL'lik büyük ikramiye devretti. 9 bilen ve 8 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. On Numara sonucu sorgulama ekranı üzerinden, bilet numarası girilerek On Numara kupon kazançları öğrenilecek. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 14 Nisan 2023 On Numara çekiliş sonuçları ve online On Numara sonuçları ikramiye sorgulama sayfası.

1/3On Numara sonuçları sorgulama ekranı 14 Nisan 2023 | Haftanın son On Numara canlı çekiliş sonuçları ile 688 bin TL devretti İşte kazandıran şanslı numaralar

14 Nisan tarihli, On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Canlı çekilişte büyük ikramiye devretti. 9 bilen 18 kişi ise 11.402,05 TL kazandı. Bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/314 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

14 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

14 Nisan günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 10 bilen çıkmayınca devretti. 10 Nisan'da yapılan çekilişte de 301.941,47 TL devretmişti.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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