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On Numara sonuçları sorgulama ekranı 10 Temmuz 2023 || Milli Piyango On Numara canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 277 bin TL devretti! İşte kazandıran numaralar...

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#On Numara Sonuçları#On Numara Sorgulama#10 Temmuz On Numara Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 20:44

On Numara sorgulama ekranı canlı çekilişin ardından bu akşam erişime açıldı. Heyecanla beklenen 10 Temmuz 2023 tarihli On Numara çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Toplam 6 kategoride çekilen On Numara'da şanslı numaralar canlı yayında belirlendi. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca tam 277.822,40 TL'lik büyük ikramiye devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarıyla ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 10 Temmuz On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/3On Numara sonuçları sorgulama ekranı 10 Temmuz 2023 || Milli Piyango On Numara canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 277 bin TL devretti İşte kazandıran numaralar...

10 Temmuz On Numara sonuçları için heyecan dolu bekleyiş pazartesi günü sona erdi. On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Şans oyunu meraklılarının beklediği haftanın ilk On Numara canlı çekilişinde büyük ikramiye devretti. Çekilişte 9 bilen 23 kişi de 6.411,20 TL'nin sahibi oldu. Bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/310 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

10 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

10 Temmuz Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

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On Numara sonuçları sorgulama ekranı 10 Temmuz 2023 || Milli Piyango On Numara canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 277 bin TL devretti! İşte kazandıran numaralar...

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3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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