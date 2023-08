ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama (canlı çekiliş) ekranı Milli Piyango Online | 7 Ağustos 2023 On Numara çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 1.046.031,85 TL devretti!

7 Ağustos 2023 On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 1 talihli büyük ikramiyeyi kazandı. Öte yandan 9 bilen 22 kişi ise 8.312,80 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.



