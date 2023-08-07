×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama (canlı çekiliş) ekranı Milli Piyango Online | 7 Ağustos 2023 On Numara çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 1.046.031,85 TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

#On Numara Sonuçları#7 Ağustos On Numara Çekiliş Sonuçları#On Numara Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 20:30

On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği 7 Ağustos 2023 tarihli On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle pazartesi akşamı çekilen On Numara'da 10 bilen 1 talihli tam 1.046.031,85 TL kazandı. Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak On Numara oyunu oynayan şans oyunu meraklıları On Numara sonuçları sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan kazançlarını öğrenebilecekler. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 7 Ağustos 2023 On Numara sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama (canlı çekiliş) ekranı Milli Piyango Online | 7 Ağustos 2023 On Numara çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 1.046.031,85 TL devretti

7 Ağustos 2023 On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 1 talihli büyük ikramiyeyi kazandı. Öte yandan 9 bilen 22 kişi ise 8.312,80 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2/37 AĞUSTOS 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

7 AĞUSTOS 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

7 Ağustos 2023 Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 10 bilen 1 talihli 1.046.031,85 TL'nin sahibi oldu.

EN SON HABERLER

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara Sonuçları#7 Ağustos On Numara Çekiliş Sonuçları#On Numara Sorgulama

EN SON HABERLER