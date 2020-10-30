On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 30 Ekim On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara sonuçları için heyecan giderek artıyor. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Şans oyununu oynayan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. Peki 30 Ekim On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte detaylar ve sorgulama ekranı
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On Numara sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. 30 Ekim On Numara çekilişi bu akşam 20:00’de yapılacak. 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan bu oyunun çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
On Numara çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.