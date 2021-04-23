On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 23 Nisan On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. On Numara çekilişi haftada iki gün pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan şans oyununda kazandıran numaralar millipiyangoonline’da yayınlanıyor. Peki, 23 Nisan On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır?
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On Numara sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. 23 Nisan On Numara çekilişi bu akşam saat 20:30’da yapılacak. Çekiliş noter huzurunda yapılacak, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. 23 Nisan On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.