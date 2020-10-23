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Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 09:57 | 

On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 23 Ekim On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak

On Numara sonuçları her hafta çekiliş tarihlerinde heyecanla bekleniliyor. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Çekiliş noter heyeti huzurunda canlı olarak yayınlanıyor. Bu çekilişin ardından da kazandıran numaralar açıklanıyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar

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On Numara sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. On Numara çekilişi 23 Ekim tarihinin gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan bu oyunun çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında saat 20.00’de çekiliyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?On Numara çekilişi bugün saat 20.00'de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2ON NUMARA NASIL OYNANIR
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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