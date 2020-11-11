On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? 11 Kasım On Numara sonuçları millipiyangoonline'da olacak
On Numara sonuçları her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan çekilişlerin ardından kamuoyu ile paylaşılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları için heyecan giderek artıyor. Peki 11 Kasım On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Canlı olarak yapılan ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanıyor. 11 Kasım On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’de gerçekleştirilecek.
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.