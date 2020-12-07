On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 7 Aralık On Numara sonuçları millipiyangoonline ekranı
On Numara çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. On Numara çekilişi her hafta belirli tarihlerde yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş pazartesi ve cuma günleri millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Youtube hesabından canlı izlenebiliyor. Peki 7 Aralık On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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On Numara sonuçları her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor. Çekiliş bu akşam 20:00'de noter huzurunda, canlı yayında yapılacak. İşte, 7 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.