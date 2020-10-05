On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Ekim On Numara sonucu sorgulama millipiyangoonline’da
On Numara sonuçları 5 Ekim itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. On Numara çekilişi her hafta pazartesi günü yapılıyor. Çekiliş bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanacak. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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5 Ekim On Numara çekilişi saat 20.00’da yapılacak. Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada bir olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta pazartesi günü noter huzurunda canlı olarak yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara çekilişi saat 20.00’da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.