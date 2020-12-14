On Numara sonuçları için geri sayım başladı. . Haftanın ilk On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye 130 bin TLŞans oyunu tutkunlarının rağbet gösterdiği On Numara çekilişinin sonuçları önce canlı yayında, ardından Millipiyango Online ekranı üzerinden açıklanacak. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. Canlı On Numara çekilişini kaçıran vatandaşlar, Milli Piyango Online ekranı üzerinden sonuçları inceleyebilecek.
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On Numara Nasıl Oynanır?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur. Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir. Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.