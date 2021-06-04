On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 4 Haziran On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da olacak!
On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Son çekilişinde 211.169 TL devreden On Numara çekilişi bu akşam sahibini arayacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenecek olan On Numara canlı çekilişinin hemen ardından 4 Haziran On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açılacak. On Numara çekilişine dakikalar kala tüm gözler On Numara çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 4 Haziran On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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4 Haziran On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'da gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılacak olan On Numara çekilişi sonrası On Numara sonuç bilgileri ile kupon sorgulamaları gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak izlenebilecek olan çekilişin ardından On Numara sonuçları erişime açılacak. Heyecan dolu çekiliş tamamlandıktan sonra On Numara çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.