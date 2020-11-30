On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Kasım On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Noter huzurunda Sisal Şans tarafından yapılacak olan On Numara çekilişi sonrası şanslı numaralar ilan edilecek. Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Youtube hesabından canlı izlenebiliyor. Peki 30 Kasım On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve detaylar
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On Numara sonuçları her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor. Çekiliş bu akşam 20:00'de noter huzurunda, canlı yayında yapılacak. İşte, 30 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.