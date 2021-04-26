On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Nisan On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline.com ekranı üzerinden yayınlanıyor. Peki, 26 Nisan On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte çekiliş saati ve sorgulama ekranı
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:30’da yapılacak. Haftada iki gün düzenlenen şans oyununu oynayanlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. 26 Nisan On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.