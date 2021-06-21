On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Haziran On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Son çekilişinde 115.414 TL devreden On Numara çekilişi ile bu akşam büyük ikramiye sahibini arayacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşecek canlı On Numara çekilişi sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline.com adresinden erişime açılacak. On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri yine aynı ekran üzerinden sorgulanacak. Gözler şimdi çekiliş saatinde. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 21 Haziran On Numara çekilişi ve On Numara sonuç sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
21 Haziran On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşecek. Çekiliş millipiyangoonline.com'dan ve Youtube, Milli Piyango TV kanalından da canlı olarak yayınlanacak. On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyurulacak. Çekilişin ardından On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan online sorgulayabilirsiniz. Şans oyunu müdavimlerinin takip ettiği On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenerek talihlilerini arıyor.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
3
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.