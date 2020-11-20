On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 Kasım On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara sonuçları her hafta belirli günlerde yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Noter huzurunda, canlı yayında yapılan çekiliş pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. 20 Kasım On Numara çekilişinde belli olan şanslı numaralar millipiyangoonline'da kamuoyuna duyurulacak. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00’de yapılacak. 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. İşte 20 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?On Numara çekilişi saat 20.00’de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.