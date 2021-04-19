On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Nisan On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sisal Şans tarafından yapılan On Numara çekilişi haftanın belirli günlerinde düzenleniyor. Çekilişin sona ermesinin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline.com adresinden yayınlanıyor. Peki, 19 Nisan On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:30’da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş canlı yayında yapılıyor. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline’da kamuoyuna duyurulacak. 19 Nisan On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.