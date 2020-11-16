On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 16 Kasım On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da olacak!
On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango'nun en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da bu haftanın ilk çekilişi için nefesler tutuldu. 16 Kasım 2020 tarihli çekiliş için kupon yapan şans oyunu tutkunları, sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar millipiyangoonline.com'da yer alacak. İşte, On Numara çekilişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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On Numara'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşanacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişin ardından bu haftanın büyük ikramiyesi sahibini bulacak. Çekilişe kısa bir süre kala ise saat bilgisi, şans oyunu tutkunlarının merak ettikleri konu olarak dikkat çekiyor. İşte, On Numara çekilişi hakkında bilgi...
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.