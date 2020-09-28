On Numara sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı! 28 Eylül On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından her hafta pazartesi akşamı gerçekleştirilen On Numara çekilişi, son 2 haftadır büyük ikramiyenin devredilmesi dolayısıyla bu hafta yaklaşık 1 milyon liralık büyük ödülün sahibini aradı. Millipiyanoonline.com'dan noter huzurunda canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından On Numara sonuçları kamuoyuna duyuruldu. On Numara sonuç sorgulama ekranı da çekilişin ardından erişime açıldı. Peki, On Numara'da şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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On Numara çekiliş sonuçları, bu akşam saat 20.00'da yapılan canlı çekiliş ile açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinde şanslı numaralar duyuruldu. On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı aracılığı ile çekilişte kuponlara çıkan ikramiye tutarı öğrenilecek.
Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak öğrenebilirsiniz.
28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları canlı çekilişin ardından ilan edildi. On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak.
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Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.