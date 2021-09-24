On Numara sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı! 24 Eylül canlı On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
On Numara sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen haftanın son On Numara canlı çekilişi saat 20.00'da tamamlandı. Heyecan dolu 24 Eylül On Numara çekilişinin hemen ardından ikramiye kazandıran numaralar ile sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan yayınlandı. En çok rağbet gören şans oyunlarından On Numara çekilişinde 465.080,50 TL devretti. Gözler şimdi On Numara sonuç sorgulama ekranında. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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24 Eylül On Numara sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Merakla beklenen On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
Her hafta pazartesi ve cuma günleri çekilişi yapılan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanıyor. On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleşiyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.