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HaberlerGündem HaberleriOn Numara sonuçları Milli Piyango Online'da açıklandı! 3 Aralık On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı
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Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 21:09 | 

On Numara sonuçları Milli Piyango Online'da açıklandı! 3 Aralık On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı

On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından ilan edildi. Milli Piyango Online'da Sisal Şans tarafından gerçekleşen On Numara çekilişinin bu akşamki sonuçlarına göre 125.362,90 TL'lik büyük ikramiye 2 kişiye çıktı. Heyecanla beklenen haftanın son On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan online olarak sorgulanacak. Peki, bu akşamki On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 3 Aralık 2021 On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.

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On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. 3 Aralık On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Millipiyangoonline.com adresinden kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre büyük ikramiye 2 kişiye çıkarken 43 kişi de 3.088,80 TL kazandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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