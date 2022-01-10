On Numara sonuçları Milli Piyango Online sorgulama ekranı! 10 Ocak On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklandı
On Numara sonuçları ile büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından Milli Piyango Online'da gerçekleşen On Numara çekilişinin 10 Ocak tarihli sonuçlarına göre 1 kişi 1.532.029,95 TL kazandı. Heyecanla beklenen haftanın ilk On Numara sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan ya da telefondan tek tıkla anında öğrenilebilecek. Peki, bu akşamki On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 10 Ocak 2022 On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
10 Ocak tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyu ile paylaşıldı. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.