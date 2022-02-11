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On Numara sonuçları Milli Piyango Online çekiliş sorgulama ekranı: 11 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı

#On Numara Sonuçları#Milli Piyango Online#Sisal Şans

On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşam On Numara canlı çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 11 Şubat On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi tam 248.303,65 TL ikramiyeyi kazandı. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası Milli Piyango Online'ın internet sitesi www.millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. İşte, şans oyunu oynayanların beklediği Milli Piyango Online On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

1/3On Numara sonuçları Milli Piyango Online çekiliş sorgulama ekranı: 11 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı

11 Şubat On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları erişime açıldı. On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye 2 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulamanızı mobil uygulamadan telefon ile ya da aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/311 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

11 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam On Numara'da büyük ikramiye iki talihli kişiye çıktı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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