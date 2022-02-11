On Numara sonuçları Milli Piyango Online çekiliş sorgulama ekranı: 11 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı

11 Şubat On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları erişime açıldı. On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye 2 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulamanızı mobil uygulamadan telefon ile ya da aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam On Numara'da büyük ikramiye iki talihli kişiye çıktı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.