On Numara sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı 7 Ocak 2022: On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da
On Numara sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam tamamlandı. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan 7 Ocak tarihli On Numara çekiliş sonuçlarına göre 1.226.097,37 TL devretti. Sisal Şans ile kazandıran On Numara'da şanslı rakamlar ve ikramiye sonuçları, millipiyangoonline.com'dan tek tıkla anında sorgulanabilecek. Peki, On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 7 Ocak 2022 On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar açıklandı. 7 Ocak tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı On Numara sonuçlarına göre ikramiye devretti. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
7 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Heyecan dolu çekilişin ardından On Numara sonuçları ilan edildi. Bu akşam büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu. On Numara haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.