On Numara sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı! 17 Ocak 2022 On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da açıklandı

On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı. Zengin olmak isteyenlerin merakla beklediği 17 Ocak tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar belirlendi. 10 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı On Numara sonuçlarına göre 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Heyecan dolu çekilişin ardından On Numara sonuçları ilan edildi. Bu akşam büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. On Numara haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.