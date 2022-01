On Numara sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı! 17 Ocak 2022 On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da açıklandı

On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı. Zengin olmak isteyenlerin merakla beklediği 17 Ocak tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar belirlendi. 10 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı On Numara sonuçlarına göre 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.



