Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

On Numara sonuçları çekiliş sorgulama ekranı-15 Nisan On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Günlerdir beklenen On Numara canlı çekilişi bu akşam gerçekleşti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 15 Nisan On Numara çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Haftada iki gün pazartesi ve cuma günleri gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki sonuçlarına göre 247.637,16 TL devretti. 9 bilen 39 kişi de 3.346,10 TL'nin sahibi oldu. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. işte, 15 Nisan 2022 On Numara sonuçları ve On Numara canlı çekiliş bilet sorgulama ekranı.

1/3On Numara sonuçları çekiliş sorgulama ekranı-15 Nisan On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.comda

15 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi noter huzurunda saat 20:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları aşağıdaki ekrandan ya da millipiyangoonline.com On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 247.637,16 TL devretti. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online