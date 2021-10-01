On Numara sonuçları çekiliş sorgulama: 1 Ekim On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da
On Numara sonuçları için heyecan sona erdi.Sisal Şans tarafından bu akşam gerçekleşen haftanın son On Numara çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı 1 Ekim On Numara çekilişi sonrası ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com ekranında erişime açıldı. Çekiliş sonrası günler öncesinden kuponlarını hazırlayan şans oyunu tutkunları On Numara sonuç sorgulama ekranına odaklandı. İşte, On Numara çekiliş sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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1 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Saat 20:00’da gerçekleştirilen On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı takip edildi. Çekilişte 237.504,64 TL devretti. On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara Sonuçları ile ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Çekiliş sonuçları ile millipiyangoonline'dan online sorgulanabiliyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.