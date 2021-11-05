On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 3 Kasım On Numara çekiliş sonuçları belli oldu
On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın son On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı 5 Kasım 2021 On Numara canlı çekilişinin hemen ardından bu akşamın şanslı numaraları ve sonuç ekranı erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği On Numara sonuçları millipiyangoonline'dan online olarak sorgulanacak. Merakla beklenen çekilişte 246.024,20 TL 1 kişiye çıktı. İşte, 5 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.
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On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan 5 Kasım On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden sorgulamaya açıldı. Bu akşam 246.024,20 TL 1 kişiye çıkarken, 40 kişi de 3.261,05 TL kazandı. Biletinize ikramiye isabet edip etmediğini On Numara sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz.
5 Kasım 2021 tarihli On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
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Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.