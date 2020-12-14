On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 14 Aralık On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 130 bin TL'lik büyük ikramiye ile çekilen haftanın ilk On Numara çekilişinde şans oyunu meraklıları kazandıran numaralara odaklandı. Şans oyunu tutkunlarının rağbet gösterdiği On Numara çekilişinin sonuçlarına göre ikramiye sorgulama ekranı ve On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. 14 Aralık On Numara sonuçları yine zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak. İşte, On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı. On Numara çekilişinin sonuçlarını ve ikramiye kazandıran numaraları aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. İşte, 14 Aralık On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı.
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirildi. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişin ardından sonuçlar belli oldu. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve çarşamba günleri yapılıyor.
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On Numara Nasıl Oynanır?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur. Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir. Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.