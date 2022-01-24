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On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 24 Ocak 2022! On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları canlı çekiliş ile belirlendi. Sisal Şans tarafından gerçekleşen haftanın ilk On Numara çekilişinin bu akşamki sonuçlarına göre büyük ikramiye olarak belirlenen 212.171,40 TL 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan online ekran üzerinden erişime açıldı. Pazartesi ve Cuma günleri çekilen On Numara sonuçları ve bilet sorgulamaları masaüstünden ya da mobil uygulama üzerinden tek tıkla anında görüntülenebilecek. Peki, bu akşamki On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 24 Ocak 2022 On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.

1/3On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 24 Ocak 2022 On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

24 Ocak tarihli On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. 9 bilen 30 kişi de 3.715,05 TL kazandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/324 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre ikramiye 1 kişiye çıktı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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