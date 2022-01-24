On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 24 Ocak 2022! On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

24 Ocak tarihli On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. 9 bilen 30 kişi de 3.715,05 TL kazandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre ikramiye 1 kişiye çıktı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.