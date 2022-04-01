On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 2022! 1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

1 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişinde, 1 Nisan akşamı yeni bir çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre ikramiye bir şanslı talihliye çıktı. Öte yandan Sisal Şans'tan yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişleri nisan ayı boyunca saat 20.30'da gerçekleşecek. On Numara çekilişinin sonuçlarını aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.
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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
Sisal Şans'tan yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişleri nisan ayı boyunca saat 20.30'da gerçekleşecek.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.