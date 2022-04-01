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On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 2022! 1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyangoonline

On Numara sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Nisan ayı boyunca saat 20.30'da çekileceği açıklanan On Numara'da bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği 1 Nisan On Numara sonuçlarına göre 10 bilen 1 kişi 503.545,30 TL'nin sahibi oldu. On Numara sonuç sorgulama ekranı olan millipiyangoonline.com üzerinden ikramiye kazandıran numaralar öğrenilecek. İşte, heyecanla beklenen On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı.

1/4On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 2022 1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

1 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişinde, 1 Nisan akşamı yeni bir çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre ikramiye bir şanslı talihliye çıktı. Öte yandan Sisal Şans'tan yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişleri nisan ayı boyunca saat 20.30'da gerçekleşecek. On Numara çekilişinin sonuçlarını aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/4ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/4ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

Sisal Şans'tan yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişleri nisan ayı boyunca saat 20.30'da gerçekleşecek.

4/4ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyangoonline