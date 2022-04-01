On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 2022! 1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

1 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişinde, 1 Nisan akşamı yeni bir çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre ikramiye bir şanslı talihliye çıktı. Öte yandan Sisal Şans'tan yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişleri nisan ayı boyunca saat 20.30'da gerçekleşecek. On Numara çekilişinin sonuçlarını aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.



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