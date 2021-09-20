On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı... 20 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından 20 Eylül akşamı gerçekleşti. En çok rağbet gören şans oyunlarından On Numara çekilişinde bu akşam 219.784,94 TL devretti. Merakla beklenen On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com online ekranından öğrenilecek. Gözler şimdi sonuç sorgulama ekranında. İşte, On Numara canlı çekiliş sonuçları ve On Numara sonucu sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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20 Eylül On Numara sonuç sorgulama ekranı yayınlandı. Noter huzurunda düzenlenen On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.