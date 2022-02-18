On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 18 Şubat 2022: On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

18 Şubat tarihli On Numara sonuçları ilan edildi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, 35 kişi de 3.751,05 TL'nin sahibi oldu. 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam 249.448,62 TL devrederken, 35 kişi de 3.751,05 TL'nin sahibi oldu. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.