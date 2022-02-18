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On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 18 Şubat 2022: On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar belirlendi. Sisal Şans tarafından heyecanla beklenen On Numara canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen 18 Şubat On Numara sonuçlarına göre 249.448,62 TL devretti. Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden bu akşamki On Numara sonuçları ve bilet sorgulamaları tek tıkla öğrenilecek. İşte, 18 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/3On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 18 Şubat 2022: On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda açıklandı

18 Şubat tarihli On Numara sonuçları ilan edildi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, 35 kişi de 3.751,05 TL'nin sahibi oldu. 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam 249.448,62 TL devrederken, 35 kişi de 3.751,05 TL'nin sahibi oldu. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online